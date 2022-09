A Monreale due giorni di festa dello “streef food”

Domani pomeriggio alle ore 18 a piazzetta Vaglica il sindaco Alberto Arcidiacono inaugura la manifestazione “Ciavuru Fest Food”. Un progetto che coinvolge l’associazione Con Vi Vi l’Autismo.

L’amministrazione comunale in sinergia all’Associazione CON. ViVi l’Autismo nei giorni di venerdì e sabato 23 e 24 settembre ha organizzato la manifestazione “Ciavuru Fest Food”, che ha l’obiettivo di attrarre visitatori e turisti per incentivare l’economia e nello stesso tempo valorizzare il patrimonio artistico e culturale e lo stesso tempo rilanciare la tradizione gastronomica.

Tra i prodotti di nicchia il pane, i biscotti, lo sfincione, le arancine, panelle, crocchè, ma soprattutto i prodotti dolciari quali cassate e cannoli. Verranno allestiti degli stand in un percorso gastronomico per le vie di Monreale che interesserà le Piazzetta Vaglica, Via Roma e Corso Pietro

Novelli.

L’iniziativa è stata curata dalla Sezione Promozione Culturale Turistica ed Economica e diretta dall’assessore al Turismo e Attività Produttive Giuseppe Pupella.