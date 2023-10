Monreale, grande partecipazione per la messa nella chiesetta di Realcelsi

Monreale – Anche nel corso della domenica appena trascorsa tanti fedeli si sono radunati nella piccola chiesa della contrada Realcelsi, a Monreale, per assistere alla messa celebrata da padre Brou Ake Elisee.

L’appuntamento religioso, questa volta in occasione della festa della Madonna del Rosario di Pompei, ha visto una buona partecipazione di persone recarsi nella cappella per ascoltare la messa e pregare insieme la Supplica alla Madonna. Al termine della celebrazione, come da tradizione, la comunità è stata gentilmente ricevuta dalla nota famiglia Gramignani per condividere un momento di pace e fratellanza.

Questi momenti rappresentano un’importante crescita per la fede dei residenti di Realcelsi e di Monreale tutta. Nonostante si tratti di una piccola chiesa di campagna, ogni appuntamento liturgico riscuote sempre grande interesse e partecipazione da parte dei fedeli, segno di una comunità viva e coesa.

Anche il prossimo 5 novembre, in occasione della festività di Ognissanti, padre Brou tornerà a celebrare messa nella chiesetta: un appuntamento da non perdere per rinsaldare lo spirito di comunione di tutti i monrealesi.