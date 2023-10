Raffreddore in vista? Fermalo subito coi i farmaci giusti

Per quanto il raffreddore sia considerato un fastidio di lieve entità, esso è pur sempre la manifestazione di un’infezione virale che può anche degenerare in qualcosa di più serio. Il raffreddore, infatti, è il segno che le vie respiratorie superiori sono sotto attacco di un virus che, se non contrastato, può interessare anche le vie respiratorie inferiori come bronchi, bronchioli e polmoni.

Al di là della sua gravità, comunque, il raffreddore è fastidioso: naso che cola, mal di testa, tosse e brividi sono i solo i più comuni dei sintomi che può scatenare e, per quanto di lieve entità, il loro insieme può rivelarsi davvero limitante per ognuno di noi. In particolare, può far perdere preziosi giorni di scuola o lavoro oppure impedire di dedicarsi alle proprie passioni.Oltre ad essere fastidioso, poi il raffreddore è contagioso, specie se una persona che ne è affetta permane a lungo in un luogo chiuso e a stretto contatto con altre persone.

Ecco perchè il raffreddore è così diffuso nel periodo autunnale ed invernale. Non solo, infatti, questi mesi dell’anno sono quelli che mettono a più dura prova il sistema immunitario di ognuno di noi, ma la tendenza a rifugiarsi in luoghi chiusi e caldi sottopone a sbalzi di temperatura e a ristagno di organismi patogeni che passano facilmente da un soggetto all’altro.

In questo scenario risulta importantissima la prevenzione che consiste nel mettere in atto buone abitudini, come, ad esempio, aprire spesso le finestre dei locali in cui si trascorre la maggior parte della giornata, mantenere un distanziamento adeguato dalle altre persone, non scambiarsi oggetti, cibi e posate. Ma tutto questo può non bastare e, senza dubbio, un’alimentazione equilibrata e regolare, ricca di vitamine, specie la C, può davvero aiutare a prevenire il raffreddore. Quando ormai è troppo tardi per prevenire, però, non tutto è perduto, in quanto è sempre possibile ricorrere a farmaci per il raffreddore sicuri ed efficaci.

