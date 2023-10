Il volontario Piero Faraci ripulisce via Realcelsi con il consigliere Vittorino

Piero Faraci, volontario instancabile, insieme al consigliere comunale Mimmo Vittorino, ha intrapreso ieri un’attività di pulizia della via Realcelsi. Armati di decespugliatore, pala e sacchetti, i due hanno bonificato i lati della strada, ormai ostruiti da piante anche di grandi dimensioni e rifiuti.

Le attività di pulizia sono proseguite per circa 800 metri. Faraci non è nuovo a questo genere di iniziative: sono già tantissime le porzioni di territorio ripulite da questo volenteroso cittadino. “Insieme al consigliere Vittorino, abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e dare il buon esempio. Speriamo che il nostro gesto sia da stimolo per i nostri concittadini”.

Faraci ha aggiunto: “Sono felice di aver unito le forze con Mimmo per restituire decoro a questa strada, che versa in condizioni vergognose. Il degrado e l’incuria generano altro degrado e altra incuria. Rompere questo circolo vizioso sta innanzitutto a noi cittadini. Se ognuno facesse la propria parte, la nostra città sarebbe più pulita e vivibile”. L’iniziativa ha raccolto il plauso di molti residenti della zona, stanchi di dover convivere con rifiuti e rovi ai margini della carreggiata.