Monreale, il servizio rifiuti non si ferma durante le festività di Ognissanti

L’assessore all’Igiene urbana Antonella Giuliano comunica le informazioni sul servizio rifiuti nei giorni delle festività del primo novembre.

Giorno 1 novembre la raccolta rifiuti sarà garantita regolarmente come da calendario nonostante i giorni di festa non si fermano le attività Ecolandia l’azienda che gestisce il Servizio di raccolta a Monreale, comprese le attività di raccolta rifiuti porta a porta. L’azienda comunica che il servizio procederà regolarmente, a pieno regime, in tutti i giorni di festa con il consueto programma giornaliero. Pertanto non si registrerà alcuna interruzione nel servizio di raccolta, in modo da non causare disagi ai cittadini.