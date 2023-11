Monreale, gesto di solidarietà nel giorno dei morti

Nella mattinata di oggi, 2 novembre, alcuni volontari dell’Associazione AUSER Circolo Biagio Giordano di Monreale si sono recati presso la casa di riposo B. Balsamo per portare un po’ di dolcezza e compagnia agli anziani ospiti della struttura, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti.

Cinque soci dell’associazione, Biagio Cigno, Concepita Bondì, Angela Rizzuto, Vincenzo Barba e il presidente Luigi Mazzola, hanno donato agli ospiti della casa di riposo alcuni prodotti di martorana, il tipico dolce siciliano a base di pasta di mandorle, modellato per assomigliare a frutta, che gli stessi volontari avevano realizzato nei giorni precedenti. Lo scopo era quello di portare un sorriso e un po’ di compagnia agli anziani, per non farli sentire soli in questa ricorrenza così sentita e che riporta alla mente i propri cari defunti e i ricordi d’infanzia. Un gesto di solidarietà molto apprezzato dagli ospiti della struttura, che hanno accolto con favore i dolci doni.

Come ha sottolineato Biagio Cigno, volontario dell’associazione, “gli anziani sono una risorsa da non disperdere e soprattutto da non dimenticare ed abbandonare a se stessi”. L’iniziativa odierna va proprio in questa direzione: portare un sorriso e un momento di serenità a chi è più solo e bisognoso.

I volontari dell’Auser hanno colto l’occasione anche per pianificare, insieme alla direttrice della casa di riposo Veronica Intravaia, nuove iniziative di intrattenimento per gli ospiti durante le festività natalizie, in collaborazione con altre associazioni del territorio. Piccoli gesti che possono rendere più lieta la quotidianità di chi vive nelle case di riposo.