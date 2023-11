Prevenzione del cancro, a Monreale partecipata la conferenza AUSER

MONREALE – Si è tenuta ieri pomeriggio presso la sede AUSER di Monreale un’importante conferenza medica sulla prevenzione dei tumori, organizzata dal locale Circolo Biagio Giordano, guidato dal presidente Luigi Mazzola. Relatori dell’incontro il dottor Nino Palermo, il dottor Massimiliano Squillace e la dottoressa Giada Lombardo, che hanno affrontato il tema spaziando dagli screening preventivi alla corretta alimentazione.

Davanti ad un folto pubblico, molto attento e partecipe, i medici hanno sottolineato l’importanza della prevenzione anche in assenza di sintomi, illustrando quali sono i controlli consigliati per diagnosticare precocemente eventuali tumori, aumentando così le possibilità di cure efficaci. Fondamentale anche uno stile di vita sano, con un’alimentazione corretta e un’adeguata attività fisica.

Al termine degli interventi, non sono mancate le domande da parte degli anziani presenti, desiderosi di chiarimenti e approfondimenti su una tematica così delicata e sentita. Il Circolo AUSER di Monreale, che conta ben 280 soci, si conferma un punto di riferimento per gli over 65 del territorio, proponendo iniziative di utilità sociale.

Alla conferenza hanno partecipato anche alcuni cittadini non iscritti, attirati dall’argomento, che hanno colto l’occasione per conoscere l’associazione. Presenti i consiglieri comunali Riccardo Oddo e Paola Naimi, da sempre sensibili alle attività del circolo.

L’incontro di ieri rientra nel ciclo di conferenze mediche divulgative che l’AUSER monrealese organizza periodicamente per informare gli anziani su temi legati alla salute, con il supporto di esperti del settore. Un’iniziativa apprezzata, che ha riscosso ancora una volta un ottimo riscontro di pubblico. La prevenzione è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita nella terza età e l’AUSER si impegna attivamente su questo fronte.