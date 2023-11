Monreale, spunta in strada uno strano oggetto rosa shocking

A Monreale strani oggetti non identificati per le strade. Quello dei rifiuti, si sa, è un problema a Monreale, soprattutto se si parla del triste fenomeno dell’abbandono selvaggio. Ci si imbatte spesso in oggetti i più svariati, dai mobili in disuso agli alimenti ecc. Questa volta però il ritrovamento è davvero inusuale.

Uno strano oggetto dalla forma curiosa e di colore rosa barbie è stato notato in via Baronio Manfredi, nella parte alta della città. Cosa sarà mai? In tanti, passando dalla strada, che spesso si trasforma in una vera e propria discarica, hanno già notato lo strano oggetto. I più maliziosi suppongono di sapere cos’è e sorridono al passaggio. Per altri, invece, si tratta solo di un manico di una spazzola. Una cosa è comunque certa: la proprietaria, o il proprietario che sia, non verrà a reclamare l’oggetto non identificato.