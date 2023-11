Monreale, via Cappuccini da domani riapre al traffico

Da domani sarà aperta al traffico la via Cappuccini: un’importante arteria che collega la zona a valle con il centro storico. Lo fa sapere l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde.

L’assessore rende noto che, a seguito della consegna parziale dei lavori di riqualificazione ambientale del quartiere “Ciambra”, da domani verrà aperta al traffico la via Cappuccini. Qui verrà istituito il senso unico di marcia nella direzione che va dalla rampa di accesso del parcheggio “Torres-Cirba” compresa la via Arcivescovado fino all’intersezione con via Benedetto D’Acquisto, dove a seguito della pubblicazione dell’ordinanza emessa dal Comando di Polizia Municipale, verranno installati appositi segnali stradali a cura degli operatori del settore manutenzione dei servizi a rete del Comune di Monreale.

L’ordinanza è stata resa pubblica all’Albo Pretorio Comunale sul sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it.