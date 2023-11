Inaugurata all’Ospedale Ingrassia mostra contro la violenza sulle donne realizzata da studenti di Monreale

Questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne, è stata inaugurata presso l’Ospedale Ingrassia di Palermo una mostra sul tema della violenza di genere realizzata dagli studenti del Liceo Artistico “Basile-D’Aleo” di Monreale. All’inaugurazione hanno partecipato il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni, l’Arcivescovo di Monreale Mons. Gualtiero Isacchi e il Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.

La mostra, curata dagli studenti del liceo artistico, è accompagnata dall’esposizione di sculture a tema dell’artista Franco Butera. L’iniziativa rientra nel programma di eventi organizzati dall’Asp di Palermo in occasione del 25 novembre per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Domani in Piazza Castelnuovo sarà possibile effettuare gratuitamente e senza prenotazione test di screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero a bordo del camper dell’Asp. In piazza saranno inoltre presenti gazebo informativi sul tema della violenza e sui servizi forniti dall’Azienda sanitaria. I consultori familiari rimarranno aperti in modalità Open Day per tutta la giornata di sabato.

L’Asp di Palermo, con queste e altre iniziative in programma, ribadisce il proprio impegno nella lotta alla violenza di genere e nel supporto alle vittime.