Convegno a Monreale sull’assistenza domiciliare: opportunità per le famiglie

Si svolgerà sabato 2 dicembre a partire dalle ore 9.30, presso l’aula consiliare del Comune di Monreale, il primo convegno organizzato dalla SAMO. Un incontro fortemente voluto dell’equipe, che da anni lavora sul territorio monrealese, di concerto con l’amministrazione. Lo scopo è di sottolineare l’importanza dei servizi erogati al fine di arrivare alle famiglie che ne necessitano.

All’incontro, dove parteciperanno i medici di famiglia che lavorano sul territorio, frazioni comprese, sarà spiegata l’importanza della comunicazione tra medico e paziente è di perchè, conoscere diagnosi, obiettivi terapeutici e prognosi, permette la cosidetta “costruzione del senso”.

Di grande importanza per questo è la collaborazione con i familiari, soprattutto in un modello di assistenza basato sull’assistenza domiciliare per permettere alla persona di restare nel suo ambiente.

Interverra il presidente della SAMO Luigi Zancla e i relatori saranno: il dottore Giuseppe Iannello, la dottoressa Giovanna Miceli e la dottoressa Tania Rinaldi. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti i cittadini che saranno interessati.