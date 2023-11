Negozi storici di Monreale, premiati Giosué Cangemi e la profumeria Epifanio

Monreale – Due attività commerciali storiche della provincia di Palermo sono state recentemente premiate dalla prestigiosa associazione Confcommercio. Tra i 31 negozi storici selezionati, si trovano il mosaicista Giosué Cangemi e la titolare della Storica profumeria Epifanio, Anna Rita Lo Biondo, entrambi di Monreale.

Giosué Cangemi, che opera nel settore del mosaico dal lontano 1978, ha ricevuto il riconoscimento per la sua dedizione al restauro e alla lavorazione di questo antico artefatto. Il mosaicista ha lavorato a lungo insieme alla figlia Barbara, specializzata nella creazione di gioielli in micromosaico. La loro collaborazione ha portato a risultati straordinari nel campo dell’arte del mosaico, contribuendo a preservare e promuovere questa tradizione millenaria.

Nella stessa serata di premiazione, Anna Rita Lo Biondo, orgogliosa titolare della Storica profumeria Epifanio, ha ricevuto un meritato riconoscimento. La profumeria è da lungo tempo un punto di riferimento per la comunità monrealese, offrendo una vasta selezione di profumi di alta qualità e servizi personalizzati. La sua dedizione e il suo impegno nel settore della profumeria hanno reso la sua attività un vero e proprio gioiello per la città di Monreale.

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha inviato i suoi complimenti e gli auguri ai premiati, sottolineando l’importanza del loro impegno nel preservare la tradizione e nell’eccellenza del commercio locale. Il sindaco ha inoltre sottolineato che questi riconoscimenti non solo onorano i premiati, ma anche la città stessa, evidenziando l’importanza di Monreale come centro di eccellenza per le attività commerciali storiche.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Stazione Marittima del Porto di Palermo ed è stata organizzata dalla presidente di Confcommercio.