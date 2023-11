Arcidiacono conferisce al 46° Reggimento Trasmissioni la cittadinanza onoraria

Monreale – Il Sindaco della Città di Monreale Alberto Arcidiacono, ha conferito stamane, nella sala Rossa del Palazzo comunale, la cittadinanza onoraria al 46° Reggimento Trasmissioni, reparto dell’Esercito Italiano di stanza a Palermo. Alla cerimonia vi hanno preso parte una rappresentanza Militare e dell’Amministrazione comunale.

L’onorificenza è stata consegnata dal primo cittadino al Colonnello Giuseppe Lorusso, comandante di reggimento. Il

riconoscimento è stato condiviso da tutta l’Amministrazione comunale, a testimonianza dell’impegno, della dedizione e della professionalità con cui gli uomini e le donne del 46° Reggimento Trasmissioni, operano in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Arcidiacono durante la cerimonia, ha evidenziato l’importanza della presenza e il ruolo svolto dal personale del 46° Reggimento Trasmissioni sul territorio, sottolineando il il forte legame che si è sviluppato con la città e i rapporti di alto profilo sociale tra l’Ente, le Associazioni del territorio, gli Istituti scolastici e la cittadinanza.

Così come ribadito nel riconoscimento: “Per la capacità organizzativa, la generosa disponibilità ed il costante impegno

nel coinvolgere i nostri giovani concittadini in diverse attività, incontri e manifestazioni, contribuendo, con grande professionalità, alla diffusione della cultura dello sport e del rispetto di persone e regole con particolare attenzione ai principi della Costituzione Italiana

fornendo ai ragazzi coordinate educative più efficaci al fine di agire in modo personale e autentico perseguendo gli obiettivi della legalità e del ripudio di ogni forma di violenza, per un’educazione alla civile convivenza ed alla cittadinanza consapevole”.