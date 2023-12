I Neri per Caso in concerto a Monreale in piazza Guglielmo II

Monreale – Prende forma il programma natalizio di Monreale con l’arrivo dei Neri per Caso, che si esibiranno in concerto in Piazza Guglielmo II il prossimo 27 dicembre. L’evento, organizzato da Exes Amaevents, vedrà protagonista il celebre gruppo a cappella salernitano, tra i più amati del panorama musicale italiano.

I Neri per Caso, formatisi negli anni ’90, raggiunsero la fama nazionale nel 1995, quando vinsero nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Le ragazze”. Da allora, la loro carriera è stata costellata di successi, con numerosi album, singoli e tournée anche all’estero, dove vengono molto apprezzati. Oltre alla musica, il gruppo campano si impegna attivamente in iniziative di carattere sociale.

Il concerto natalizio a Monreale sarà quindi l’occasione per ascoltare dal vivo i grandi classici dei Neri per Caso, che delizieranno il pubblico con il loro inconfondibile sound vocale privo di strumenti musicali. Un regalo speciale per festeggiare il Natale. Il concerto sarà gratuito con inizio alle ore 22.