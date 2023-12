All’Acqua Park di Monreale, i 50 anni di testimonianza dell’Evangelo

Si terrà l’8 dicembre presso l’Acqua Park di Monreale, in Strada Provinciale di Pezzingoli, la festa per i 50 anni di testimonianza dell’Evangelo. L’evento è organizzato dall’Adi (Assemblee di Dio in Italia) di Monreale.

Previsto un ricco programma che prenderà il via alle 10 con l’arrivo dei partecipanti. Alle 11 è in calendario uno studio biblico, mentre alle 13.30 si terrà il pranzo comunitario. Nel pomeriggio, alle 16.30, sono previsti i cenni storici sulla presenza evangelica in città e alle 17 si svolgerà il Culto di Ringraziamento per celebrare questo importante traguardo.

I fedeli si ritroveranno per lodare il Signore e ringraziarlo di aver guidato e benedetto la comunità in questi 50 anni. Una festa dunque all’insegna della condivisione e della testimonianza.