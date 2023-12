Macellaio monrealese partecipa a Ciao Darwin 9

C’era anche un monrealese tra i partecipanti della terza puntata di Ciao Darwin 9, andata in onda ieri, 8 dicembre, su canale 5. Il terzo episodio stagionale del varietà condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha visto il confronto “Influencer vs. Lavoratori” ha visto una sfida generazionale che ha fatto scintille. Tra le centinaia di partecipanti che sono stati chiamati a sfidarsi in prove di coraggio, cultura e simpatia, c’erano tanti volti noti del web. Tra i lavoratori, invece, c’era gente comune.

Ed è proprio nella categoria dei lavoratori che parteggiava Salvo Mancuso, macellaio di Monreale. “Sono Salvo Mancuso di Monreale”, così ha esordito durante il dibattito accesissimo tra le due categorie. Il macellaio monrealese ha contestato alla categoria degli Influencer il fatto che molto spesso questi non pagano i contributi. Una simpatica partecipazione al programma nazional-popolare del duo Bonolis-Laurenti.