Prevenire malattie cardiovascolari e l’arresto cardiaco: a Monreale incontro cittadino

Martedì 12 dicembre alle ore 16:00 si terrà a Monreale, presso i locali dell’Ex Ospedale Santa Caterina in Corso Pietro Novelli 5, una conferenza cittadina sulla prevenzione cardiovascolare e l’arresto cardiaco nel territorio. L’evento, organizzato dal Comune di Monreale in collaborazione con il GIEC – Gruppo di Intervento Emergenze Cardiologiche, mira a promuovere la conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, i cosiddetti DAE, posizionati in diverse zone della città.

L’incontro formativo si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione, informazione e formazione portate avanti dall’Amministrazione comunale sul tema della rianimazione cardiovascolare, dopo l’installazione delle colonnine con defibrillatori in punti strategici del territorio comunale. Lo scopo è quello di rafforzare la rete di primo soccorso in caso di arresto cardiaco, coinvolgendo non solo gli operatori sanitari ma tutta la cittadinanza.

Alla conferenza, aperta a tutti i cittadini, interverranno il Prof. Antonio Castello, Responsabile Regionale del GIEC, il Dr. Fabio Genco, Direttore della Centrale Operativa del 118 di Palermo Trapani, e alcuni istruttori del GIEC. Nel corso dell’incontro verranno fornite informazioni sulle principali patologie cardiovascolari e i fattori di rischio, sulla morte cardiaca improvvisa e le manovre di rianimazione cardiopolmonare, nonché indicazioni pratiche per un corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.