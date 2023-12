Successo per il monrealese Giuseppe Catalano ai campionati italiani di ornitologia

Un entusiasmante quarto posto per Giuseppe Catalano al 54° Campionato Italiano di Ornitologia svoltosi nei giorni scorsi a Lanciano. Il monrealese, grande appassionato di uccelli, ha ottenuto un prestigioso piazzamento in una competizione che ha visto la partecipazione dei migliori ornitologi provenienti da tutto il mondo.

Un risultato straordinario per Catalano, che ha battuto molti altri concorrenti nonostante la presenza di esperti di fama internazionale. La passione e la dedizione che Giuseppe coltiva da anni per questa affascinante disciplina scientifica sono state ripagate da questo fantastico quarto posto.

In passato, il nostro concittadino si era già distinto vincendo premi alle mostre ornitologiche di Erice, Custonaci e Casteldaccia, affermandosi come uno dei massimi esperti nel panorama siciliano.

Chissà che presto anche Monreale non possa ospitare un evento del genere, valorizzando così le competenze di Giuseppe Catalano e la sua instancabile passione per il mondo degli uccelli. Un orgoglio per la nostra città!