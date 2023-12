Festa al Comune di Monreale, va in pensione Roberto Cangemi dopo 36 anni di carriera

Monreale – Dopo 36 anni di servizio al Comune di Monreale, di cui più di 20 anni all’acquedotto e gli ultimi 16 anni al Comando di Polizia Municipale, il dipendente comunale Roberto Cangemi è andato in pensione.

Oggi si è svolto il saluto al Comando della Polizia Municipale alla presenza dell’assessore Giuseppe Di Verde e del vicecomandante Antonino Grippi, dove Cangemi ha timbrato per l’ultima volta prima di andare in pensione.

Al comandante sono arrivati gli auguri del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’intera Giunta Comunale, a testimonianza del profondo apprezzamento per il lavoro svolto in questi lunghi anni di servizio per la comunità di Monreale.