Un fiume in piena la monrealese Marika Faraci ad “Avanti un altro”

Simpatica e travolgente la partecipazione della docente e modella Marika Faraci, 28 anni di Monreale, alla puntata di ieri sera del quiz show “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5.

La giovane insegnante, specializzata sul sostegno nelle scuole superiori, è entrata in studio come un ciclone, raccontando a raffica la sua storia: “Non sono sposata e non ho figli. Di professione…work in progress! Laureata in marketing e comunicazione, mi occupo di organizzazione eventi, ma ho preso la specializzazione da insegnante di sostegno e sono felice che ora la mia famiglia possa capire che lavoro faccio”.

Impossibile interromperla, tanto che Laurenti ha ironizzato: “Ho capito perché è single!”. Pronta la replica di Marika: “Non sono sposata, ma mi vogliono!”. Un siparietto esilarante che ha strappato risate e applausi al pubblico.

La giovane ha poi affrontato con allegria il quiz, ammettendo candidamente di non conoscere bene il meccanismo del gioco. Ed in effetti Marika è inciampata sulle prime due domande di musica, venendo subito eliminata.

Ma in pochi minuti è riuscita a conquistare tutti con la sua verve travolgente e positiva. Ha scherzato confidenzialmente con Bonolis, chiamandolo per nome e dandogli del tu, suscitando l’ironica reazione del presentatore: “Signorina Marika…”. Un’esperienza breve ma divertente e indimenticabile per la monrealese, che pur uscendo subito di scena ha portato allegria e freschezza con la sua carica positiva. Un esempio di come ci si possa mettere in gioco con autoironia anche quando le cose non vanno come previsto.