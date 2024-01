Premio “Natale in vetrina 2024”, consegnate le targhe ai vincitori

Monreale – Stamane nella Sala Rossa si è svolta la premiazione del concorso “Natale in vetrina 2024” promosso dall’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie.

Ai tre classificati – “Home” di Scorsone Aurelio in corso Pietro Novelli (primo classificato), Macelleria Salvatore Di Fulco in via Aldo Moro (secondo classificato) e Panificio Campanella in corso Pietro Novelli (terzo classificato) – sono state consegnate dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore Rosanna Giannetto le tre targhe realizzate dall’agenzia pubblicitaria Afficom di Paolo Vittorino e Sergio Rinaldi, che hanno già preso contatti con i vincitori per la realizzazione della pubblicità, omaggiata dall’amministrazione come premio.

Alla premiazione ha preso parte il fotografo Giurintano, che ha realizzato splendidi scatti di tutte le vetrine, che saranno pubblicate sulle pagine social del Comune.