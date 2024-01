Monreale, istituito il doppio senso in via Cappuccini

Monreale – In attesa della definizione di un nuovo e definitivo piano viario, l’assessore Di Verde per decongestionare il traffico istituisce il doppio senso di circolazione su via Cappuccini – Collegamento diretto in salita e discesa dal centro storico.

Ormai con la conclusione dei lavori di riqualificazione del Carmine, che si prevede in tempi brevi, e la sua riapertura al traffico verrà varato un piano viario definitivo. In attesa di tutto ciò, l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde stamane ha “istituito il doppio senso in via Cappuccini per consentire alle vetture provenienti dall’esterno di collegarsi con il centro storico e di uscire dal centro in tempi rapidissimi per immettersi subito nelle arterie periferiche”.

L’assessore ha spiegato che, con questa nuova modifica alla viabilità messa a punto dal Comando di Polizia Municipale, si cerca di far defluire maggiormente il traffico eliminando disagi per la cittadinanza. “Il ritorno al doppio senso di circolazione – ha spiegato l’assessore Giuseppe Di Verde – serve a favorire lo scorrimento del traffico ed evitare che si creino ingorghi nelle ore di punta. Stiamo comunque lavorando, in attesa della fine dei lavori in altre zone, a realizzare un piano viario definitivo per la sicurezza e la vivibilità di tutti”.