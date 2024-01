A Monreale arriva un nuovo scuolabus: ora sono 7

Monreale – Si aggiunge un nuovo scuolabus tra i pulmini del trasporto scolastico cittadino, un mezzo Iveco di 25 posti, acquistato dal Comune per soddisfare tutte le esigenze delle famiglie monrealesi che vivono soprattutto nelle zone periferiche della città.

Dunque, un mezzo nuovo di zecca, il secondo in soli due anni con pedana per disabili acquistato dalla concessionaria Trinacria, che si andrà ad aggiungere a quelli già in dotazione per il servizio di trasporto scolastico cittadino che ogni giorno vede impegnati gli scuolabus comunali.

Per l’inaugurazione del mezzo che si è svolta stamane, nello spazio della scuola Francesca Morvillo, sono stati coinvolti i ragazzi dell’Istituto “Francesca- Morvillo” da dove è partita proprio la richiesta dell’alunna Alisia Inzerillo della V C , che aveva inviato una letterina al sindaco Alberto Arcidiacono, nella quale chiedeva di essere inserita nelle liste insieme al fratellino Giuseppe, residenti nella periferia di Monreale.

Il sindaco Arcidiacono personalmente si sta occupando del loro inserimento che dovrebbe avvenire in tempi brevi. Alla consegna, vi hanno preso parte, fra gli altri, gli assessori, il dirigente dell’Area Risorse Pietro Bevilacqua, la vice preside dell’Istituto Antonella Lo Presti e gli autisti del servizio scuolabus comunali. Il nuovo mezzo da domani sarà operativo con gli altri 6 già esistenti.