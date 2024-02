Questa domenica la seconda edizione della “Sagra del Carduni Vruricatu di Pioppo”

Domenica 4 Febbraio andrà in scena la seconda edizione della “Sagra del Carduni Vruricatu” di Pioppo. Alle ore 10:00 vi sarà un convegno presso l’Aula Magna del Plesso I.C.S. Margherita di Navarra, sita in Via Giovanni Paolo II a Pioppo. L’inaugurazione della sagra avrà inizio alle ore 16.00 a Pioppo in Piazza Manzoni e per l’occasione sarà possibile usufruire del servizio navetta al costo di €1,20. Il servizio navetta per la Sagra effettuerà la prima corsa alle ore 16:00 con partenza dal capolinea sito in Largo Caruso per poi continuare con le seguenti fermate: Largo Canale- Via Venero – Circonvallazione direzione Pioppo – Via Provinciale – Area Parcheggio Capizzi Market – Area Parcheggio Bivio Fiore (Sisa) e inversione di marcia, con una frequenza ogni 30\40 minuti circa così da permettere ai visitatori di raggiungere con facilità il luogo interessato dalle varie attività.

Le aree a parcheggio oltre a quelle dentro il paese e in prossimità di Piazza Manzoni, sono due: la prima di fronte “Capizzi Market” sulla statale 186 e l’altra al “Supermercato Sisa” al bivio.

Di seguito una mappa in cui è possibile trovare tutte le indicazioni:

Piazza Manzoni (luogo dove si terrà la Sagra) https://maps.app.goo.gl/V9Qkztehj5tXgQph6

Parcheggio in prossimità del supermercato SISA https://maps.app.goo.gl/KfBnchYJUY6RA8rT9