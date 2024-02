Tragedia a Pioppo, si ribalta l’escavatore, muore un 72enne

Monreale – Tragedia a Pioppo. Questa mattina un uomo di 72 anni, C. F. è morto schiacciato dal suo escavatore mentre stava effettuando dei lavori nel terreno di famiglia sito nei pressi della statale 186.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era da solo intento ad operare con il mezzo quando, per cause ancora da accertare, l’escavatore si è ribaltato, intrappolando l’anziano sotto il suo peso. Ad accorgersi dell’incidente alcuni passanti che, vedendo l’escavatore capovolto, hanno subito dato l’allarme.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni per liberare il 72enne rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo. Purtroppo, nonostante il pronto intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno potuto solo constatarne il decesso.

Contestualmente all’arrivo dei vigili del fuoco, è giunta anche un’ambulanza del 118, arrivata sul luogo dell’incidente tramite elisoccorso. Il personale medico ha tentato le manovre rianimatorie ma il pensionato era già privo di vita. Troppo gravi i traumi riportati nello schiacciamento.

Sconcerto e dolore tra gli abitanti di Pioppo e Monreale. Il Ora spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Monreale, intervenuti per i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore si attendono aggiornamenti per chiarire come il mezzo pesante si sia ribaltato, non lasciando scampo al 72enne.