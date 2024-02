Assegno di maternità 2024, pubblicato il bando del Comune di Monreale

MONREALE – Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale l’avviso per l’assegnazione e l’ottenimento dell’assegno di maternità per l’anno 2024. A renderlo noto il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo.

La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione. Hanno diritto all’assegno le donne residenti nel comune di appartenenza, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno.

L’assegno, se spettante nella misura intera, viene corrisposto nell’importo di 404,17 euro mensili (per 5 mensilità pari a 2.020,85 euro) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2024 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria.

Il valore della situazione economica equivalente per le domande relative ai nati nell’anno 2024 è stabilito in 20.221,13 euro. Chi inoltra richiesta non deve essere già beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale, per un importo superiore al contributo previsto.

Le domande dovranno essere inoltrate, complete di tutta la documentazione, tramite email all’indirizzo [email protected] entro e non oltre 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.