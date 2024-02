Monreale, pomeriggio di sorrisi per le ospiti della casa di riposo “Benedetto Balsamo”

Nel pomeriggio di ieri, le anziane ospiti della casa di riposo “Mons. Benedetto Balsamo” di Monreale hanno trascorso momenti di allegria e spensieratezza grazie all’iniziativa organizzata dall’associazione “Humanitas sostanza per una zampa”. Presenti all’evento la presidente dell’associazione Silvana Lo Iacono, l’artista Pietro Zercone conosciuto come “Il Signor Pellegrino” e il volontario monrealese Piero Faraci, che da sempre si impegna per portare sorrisi agli anziani della struttura.

Canti, battute e chiacchiere hanno allietato il pomeriggio delle nonnine, che si sono divertite tantissimo con le performance de “Il Signor Pellegrino”, il quale è riuscito a strappare risate e sorrisi a tutte loro. Oltre a presentarsi e raccontare aneddoti sulle proprie vite, ogni ospite è stata coinvolta in sketch comici che hanno rallegrato i loro cuori, proprio come obiettivo dell’iniziativa. Per un pomeriggio hanno potuto mettere da parte i pensieri negativi e tornare alla spensieratezza della gioventù.

Si è parlato anche di temi di attualità, come l’amore in occasione di San Valentino, e dei ricordi di un tempo, tra usi e costumi di un’epoca ormai lontana ma ancora viva nei ricordi. Le anziane hanno colto l’occasione per ringraziare tutto il personale e gli operatori della casa di riposo, da loro definita un luogo sicuro in cui sentirsi coccolate. Molto interessante è stato il confronto sulle antiche poesie e preghiere. Alcune nonnine hanno recitato preghiere imparate da bambine e che, nonostante non vengano più utilizzate, rimangono impresse nelle loro memorie. Infine ogni ospite ha potuto scegliere un foulard in dono dall’associazione, subito indossato con gratitudine per questa bellissima giornata all’insegna della condivisione di ricordi e sorrisi.