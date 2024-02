Monreale, interruzione dell’acqua per guasto ai pozzi

A Monreale si è verificata un’interruzione dell’erogazione dell’acqua a causa di un’anomalia ai pozzi Boara. Dall’Amministrazione comunale è stato annunciato che sono in corso i lavori da parte degli operai dell’ufficio acquedotto per riattivare in tempi brevissimi l’erogazione dell’acqua in alcuni punti della città dove, a seguito dello spegnimento improvviso dei pozzi, si sono registrate alcune anomalie.

È in corso l’intervento per risolvere il guasto e ripristinare la normale erogazione dell’acqua.