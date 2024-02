Oltre 60 lampade danneggiate da sovratensione in via Pezzingoli, tecnici al lavoro

MONREALE – L’Amministrazione comunale rende noto che a causa di una sovratensione di energia elettrica alla cabina Enel di via Pezzingoli sono stati danneggiati 60 corpi illuminanti che stanno per essere sostituiti dalla stessa compagnia elettrica (ENEL), che si è fatta carico di provvedere agli interventi e riparare i 60 corpi illuminanti per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile, al fine di evitare disagi alla popolazione.