Cuccioli abbandonati a Monreale, appello per salvarli

MONREALE – Tre cuccioli di gatto sono stati nuovamente abbandonati in via della Repubblica a Monreale. I piccoli, di circa 2-3 settimane di vita, sono stati ritrovati all’interno di uno scatolino in mezzo alla strada.

Purtroppo non è la prima volta che accade: da circa due anni a questa parte, cuccioli della stessa età e con gli stessi colori del mantello vengono lasciati al proprio destino sempre nella stessa zona e con le medesime modalità.

Simona, una residente che già in passato ha salvato diversi gattini abbandonati lancia un appello alle associazioni animaliste e alle istituzioni locali affinché intervengano per salvare questi cuccioli, che rischiano di morire di fame e freddo se non adeguatamente soccorsi e curati.

Non è chiaro se i piccoli siano tutti della stessa cucciolata o se provengano da madre diverse. Quel che è certo è che c’è qualcuno che periodicamente abbandona i cuccioli in via della Repubblica, forse pensando che verranno recuperati. Un gesto comunque crudele e irresponsabile, che mette a rischio la vita di creature indifese.

L’appello è quindi a farsi avanti per adottare questi gattini, dando loro una casa e l’amore di cui hanno bisogno per sopravvivere e crescere. Parallelamente, si invitano le autorità a indagare per cercare di individuare il responsabile di questi frequenti abbandoni e prendere i dovuti provvedimenti.