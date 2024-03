Monreale, successo per la presentazione del libro “The Dream” di Vincenzo Corso

MONREALE – Grande partecipazione di giovani ieri pomeriggio alla presentazione del toccante romanzo d’amore scritto dal giovane Vincenzo Corso nel suo libro “The Dream”, che sta riscuotendo un ottimo successo. Madrina della manifestazione l’assessore comunale Antonella Giuliano, che conosce bene il mondo di sogni, speranze e amore del giovane protagonista, vivendo entrambi nello stesso luogo.

La trama parla di un giovane diversamente abile che ha conosciuto l’amore solo attraverso sogni fugaci e inaccessibili. Tuttavia, tutto cambia quando un incontro casuale con una ragazza “divina” scatena una scintilla che li avvolge entrambi. Ma l’ombra della sua disabilità lo fa vacillare, mettendo alla prova la forza del loro amore.

Alla presentazione, moderata dalla giornalista Francesca Currieri, hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore Antonella Giuliano e i consiglieri comunali Santina Alduina e Angelo Venturella.

“Vincenzo Corso è un ragazzo davvero straordinario – ha dichiarato l’assessore Antonella Giuliano – che ringrazio per la forza, la tenacia e la grinta che ogni volta riesce a trasmettere. Sono certa che continuerà a fare grandi cose. È stato per noi un vero piacere averlo avuto ospite in occasione di questa presentazione e gli facciamo i nostri migliori auguri per un futuro fatto di successi, perché lo merita veramente”.