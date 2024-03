Il Circolo AUSER di Monreale in visita alla Casa di Riposo Benedetto Balsamo per la Festa della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, una delegazione del Circolo AUSER di Monreale, presieduto da Luigi Mazzola, si è recata in visita presso la Casa di Riposo Benedetto Balsamo di Monreale. La struttura ospita una decina di anziane ultraottantenni.

I volontari dell’AUSER hanno portato in dono alle ospiti mazzolini di mimosa e pasticcini, in segno di solidarietà e vicinanza. Come ha ricordato Mazzola, iniziative come questa rientrano nello spirito del Circolo, da sempre attento alle fasce più deboli della popolazione. Già in passato, in occasione di festività come Ognissanti, Natale e altre ricorrenze, i volontari avevano portato conforto alle anziane con visite e doni.

Le ospiti della casa di riposo, visibilmente commosse, hanno molto apprezzato la visita inattesa in un giorno per loro significativo. Nell’occasione, Mazzola ha voluto ricordare il ruolo fondamentale delle donne anziane, specie in epoca moderna, invitando a non dimenticare che le violenze sulle donne sono ancora un problema attuale.

Presenti alla visita, oltre a Mazzola, altri volontari del Circolo AUSER tra cui Biagio Cigno, Carmen Calderaro, Vincenzo Greco, Silvana Siracusa, Rosa Cassarà, Nino Palermo ed Enza Arnetta. L’assistente Veronica Intravaia ha fatto gli onori di casa per la struttura. I volontari AUSER hanno annunciato che torneranno per una nuova visita in occasione della Pasqua.