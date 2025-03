Gli alunni dell’ICS Margherita di Navarra del plesso di San Martino delle Scale incontrano il cantautore Alberto Cantone

Venerdì mattina presso i locali della scuola di San Martino delle Scale si è tenuti un incontro tra gli alunni e il cantautore trevigiano Alberto Cantone, autore di canzoni da più di trent’anni e con all’attivo la pubblicazione di 6 album. L’autore opera a Treviso non solo come cantautore ma anche come operatore culturale, divulgatore artistico, conduttore radiofonico, produttore di nuovi artisti. Tiene stabilmente lezioni e seminari nelle scuola di tutta Italia e non solo, rivolte a studenti di età diverse.

Dopo una breve presentazione dell’autore da parte del professore Roberto Gorgone l’incontro è iniziato con l’esecuzione di un pezzo scritto appositamente per far divertire i ragazzi e farli riflettere sull’importanza dell’acqua dal titolo “H2World”. L’autore ha cantato insieme ai ragazzi preparati dai docenti di musica diversi brani e successivamente i ragazzi hanno posto alcune domande all’autore. Un incontro formativo e dalle tematiche molto profonde, con i giovani studenti rimasti affascinati e divertiti dalla giornata scolastica passata con Alberto Cantone.