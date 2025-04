Il femminicidio di Sara Campanella e il dolore a Monreale, martedì una fiaccolata in città

Monreale – Il Comune di Monreale esprime profondo cordoglio e indignazione per il brutale femminicidio di Sara Campanella, giovane studentessa di 22 anni, avvenuto a Messina lo scorso 31 marzo. Sara, iscritta al terzo anno della facoltà di Tecniche di Laboratorio Biomedico presso l’Università di Messina, è stata barbaramente assassinata da un individuo che non ha accettato il suo rifiuto, ponendo fine alla sua giovane vita in maniera atroce.

Questo ennesimo atto di violenza contro una donna rappresenta una ferita profonda nel tessuto della nostra società, un grido che non può e non deve rimanere inascoltato. Il Comune di Monreale si schiera con forza e determinazione contro ogni forma di violenza di genere.

Per onorare la memoria di Sara e di tutte le vittime di femminicidio. Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità Patrizia Roccamatisi organizzano una fiaccolata che si terrà la sera di martedì 8 aprile, con partenza da Piazza Guglielmo alle 19.30 Il corteo percorrerà le vie del Comune in un cammino di denuncia e consapevolezza, volto a scuotere le coscienze e a promuovere una cultura del rispetto e della parità.

Non è più tempo di commemorazioni silenziose. È tempo di urlare, di pretendere giustizia, di ribellarci a una cultura che ancora consente a troppi uomini di considerare le donne una loro proprietà. È tempo di una ribellione culturale che strappi alla radice ogni giustificazione, ogni complicità, ogni omertà.

Tutta la comunità è invitata a partecipare numerosa a questo momento di riflessione e di azione. Il femminicidio non è un dramma privato, ma una tragedia collettiva che riguarda ognuno di noi. Dobbiamo trasformare il dolore e l’indignazione in un cambiamento radicale, promuovendo l’educazione al rispetto fin dalle scuole, rafforzando le misure di protezione per le vittime, chiedendo leggi più severe e interventi concreti.

Unendoci in questo cammino, rendiamo omaggio a Sara e a tutte le donne che hanno perso la vita per mano di chi diceva di amarle. Che il loro sacrificio non sia vano, ma diventi il motore di una rivoluzione culturale irreversibile. Si chiede a ciascun partecipante di munirsi di una fiaccola.