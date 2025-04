Orientamento universitario: gli studenti del Basile-D’Aleo incontrano le associazioni studentesche all’aula consiliare

Questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Monreale, gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto “Basile-D’Aleo” hanno preso parte a un’importante iniziativa di orientamento universitario. L’evento è stato promosso dalla Consulta Giovanile del Comune, che ha già organizzato diversi incontri di orientamento universitario e al mondo del lavoro. L’incontro ha visto la partecipazione delle associazioni studentesche Studenti Palermitani, RUM (Rete Universitaria Mediterranea) e Vivere Ateneo, impegnate da anni nel supportare il percorso accademico e personale degli studenti universitari.

L’obiettivo principale dell’evento è stato quello di fornire agli studenti prossimi al diploma un quadro delle opportunità offerte dall’Università degli Studi di Palermo, nonché degli strumenti necessari per affrontare in modo consapevole le scelte post-diploma. Durante l’incontro, i rappresentanti delle tre associazioni hanno illustrato nel dettaglio le diverse facoltà presenti a UNIPA, con particolare attenzione ai corsi a numero chiuso e ai relativi test di accesso, soffermandosi sulle nuove modalità di selezione per la Facoltà di Medicina, ancora in fase di definizione. Spazio anche ai servizi offerti dall’ERSU, ente regionale che si occupa del diritto allo studio: borse di studio, servizi mensa, alloggi universitari e agevolazioni per gli studenti meno abbienti. Altro tema centrale dell’incontro è stato il programma “Erasmus+” e le altre iniziative di mobilità internazionale, occasioni uniche per ampliare i propri orizzonti culturali e accademici. Non è mancato un racconto delle attività portate avanti quotidianamente dalle associazioni: seminari, festival, incontri culturali, eventi sportivi e ricreativi: momenti di aggregazione e crescita che rappresentano il cuore pulsante della vita universitaria e rendono il percorso accademico non solo una formazione professionale, ma anche un’esperienza personale ricca e significativa.