Ieri sera a Pioppo la processione del Cristo morto e dell’Addolorata tra le vie del paese

Ieri sera a Pioppo si è svolta la Processione del Cristo morto e dell’Addolorata tre le vie del paese, una processione ricca di tradizione e fede con tantissimi fedeli al seguito delle vare.

Tante persone dietro al corteo e tanti i giovani che si sono prestati come figuranti durante le celebrazioni della settimana Santa; padre Nicolò Napoli fin dal suo arrivo è stato in grado di coinvolgere sempre più persone e ieri sera è stata l’ennesima dimostrazione. Il parroco ha commentato così la processione di ieri: “Sono molto contento di come sia andata, ho visto tantissime persone partecipare durante le varie giornate che ci porteranno alla santa Pasqua. Ringrazio tutti i figuranti, tutte le donne e gli uomini che hanno portato le vare in processione per le vie del paese, le autorità e l’associazione Evergreen Protezione Civile per il supporto”.

Di seguito alcune foto della processione e delle giornate di celebrazione: