Monreale, camper resta incastrato in via Palermo, intervento dei Vigili del Fuoco

Monreale – Momenti di paura per una famiglia di turisti tedeschi questa notte a Monreale. Il camper su cui viaggiavano è rimasto incastrato in un balcone di via Palermo, la strada che arriva in piazza Vittorio Emanuele.

La vicenda si è consumata nella nottata di ieri, 19 aprile, attorno alle 23. L’autista, con molta probabilità, non ha calcolato bene gli spazi della carreggiata e non si è accorto del balcone.

Per sbloccare il mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della ditta di soccorso stradale Giurintano.