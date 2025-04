Lutto a Monreale, annullate tutte le manifestazioni della Festa del SS Crocifisso

Monreale – Annullati tutti gli eventi legati alla Festa del Santissimo dopo la morte Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 26 anni, e Andrea Miceli, anche di lui 26, deceduto stamattina in ospedale per le gravi ferite.

La decisione è stata presa dalla giunta comunale straordinaria convocata stamani dal sindaco Alberto Arcidiacono in seguito alla strage.

La Confraternita del SS Crocifisso deciderà sulla parte religiosa e sulla Processione.

Arcidiacono e la giunta ha deciso la proclamazione del lutto cittadino da oggi e l’annullamento di tutte le manifestazioni del SS. Crocifisso.

Il lutto cittadino sarà in vigore sino al giorno delle esequie di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo barbaramente uccisi nelle prime ore del 27 Aprile 2025.

Per i giorni di lutto cittadino ci sarà l’esposizione a mezz’asta delle bandiere Nazionale, Europea e Regionale sugli edifici pubblici dell’intero territorio comunale; l’annullamento di tutti i festeggiamenti organizzati dal Comune in onore del SS. Crocifisso; l’annullamento di tutte le manifestazioni istituzionali e sportive eventualmente programmate nell’arco della vigenza del lutto cittadino;

Il Consiglio Comunale, in occasione della prossima seduta prevista per il giorno 29 Aprile 2025, osserverá un minuto di silenzio in memoria dei giovani scomparsi.

L’amministrazione invita i titolari di attività produttive e commerciali presenti sul territorio comunale, all’abbassamento delle serrande dei propri esercizi commerciali in concomitanza dei funerali delle giovani vittime. Invita tutti i cittadini, alle organizzazioni sociali e culturali ad esprimere in forma autonoma la vicinanza della comunità ai familiari.