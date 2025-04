Sparatoria a Monreale, identificate le 2 giovani vittime: fermato un primo responsabile

Monreale – S. T. ed M. P sono le iniziali dei nomi delle due giovani vittime di questa notte a Monreale. Uno dei due giovani è morto sul posto, l’altro è morto durante il trasporto in ospedale. Una furibonda lite a colpi di arma da fuoco, una ventina. Questo quanto accaduto stanotte in via Benedetto D’Acquisto, nei pressi della caffetteria 365. La scena che si sono ritrovati davanti i carabinieri era raccapricciante.

Per adesso il bilancio parla di due giovani vittime e di un altro ragazzo che lotta in ospedale.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Monreale che avrebbero già fermato uno dei ragazzi responsabili della sparatoria. Il giovane si sarebbe costituito questa mattina subito dopo la tragedia. Un altro ragazzo invece sarebbe ancora da identificare ma le dichiarazioni del primo giovane e le telecamere di sorveglianza poste nei pressi del luogo del dramma potrebbero far sì che anche altri eventuali responsabili possono essere fermati nel giro delle prossime ore.

Sul posto si sono recati subito dopo la tragedia i carabinieri della scientifica. Che hanno raccolto sul posto numerosi segni della furibonda lite tra i quali numerosi bossoli e tracce di sangue.