Monreale, organizzata una fiaccolata per Massimo, Salvo e Andrea

Anche il cielo piange oggi a Monreale, che ancora non riesce a riprendersi dalla tragedia avvenuta sabato notte.

Oggi, 28 aprile, è previsto il raduno di chiunque voglia, alle 17.00 presso il bar 365 di via Benedetto D’Acquisto, dove è avvenuto il dramma. “per un minuto di silenzio e per portare un fiore e per poi spostarsi in Collegiata per la Novena e per un discorso da parte dei sacerdoti”. Lo fa sapere la Consulta Giovanile di Monreale.

Domani, 29 aprile, dopo la Novena (20/20:15) inizierà la fiaccolata per le vie di Monreale.