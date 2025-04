Monreale, omaggio delle istituzioni ai tre giovani uccisi sabato notte

Monreale – Istituzioni e cittadini si sono ritrovati davanti al luogo della strage per rendere omaggio ai tre giovani uccisi sabato notte, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo, Salvo Turdo.

Il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia, la Giunta e i Consiglieri comunali hanno deposto un cuscino di fiori e partecipato ad un momento di preghiera, guidato dall’arciprete della cattedrale Nicola Gaglio.

Dopodiché si è svolto un Consiglio comunale straordinario, durante il quale il presidente ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in ricordo delle giovani vittime.

“Ci siamo svegliati – ha detto Intravaia – con un bilancio di sangue inaccettabile: tre morti, due feriti, fortunatamente fuori pericolo, e centinaia di giovani comprensibilmente spaventati e disorientati, insieme all’intera comunità, devastata psicologicamente, che si trova a convivere con l’amara percezione che la carneficina sarebbe potuta essere ancora più sanguinosa e dolorosa. Chiunque di noi poteva trovarsi lì, luogo abituale della movida monrealese, colpito dalla furia omicida e dai proiettili vaganti di assassini che speriamo al più presto siano tutti assicurati alla giustizia e condannati a pene esemplari. Andrea, Massimo e Salvo sono i nostri figli, perché sono figli della nostra comunità”.

Concluso il suo intervento, il presidente Intravaia ha passato la parola ai capigruppo, per poi lasciare concludere il sindaco, dopo avergli manifestato vicinanza, affetto e averlo ringraziato per l’impegno profuso in queste ore per la nostra comunità provata dal dolore. Oggi dopo la novena del SS Crocifisso, un altro momento di dolore con una fiaccolata.