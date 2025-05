Monreale, domani esce il SS Crocifisso, nuova giornata di dolore e preghiera

Monreale – Domani, 3 maggio, u Patruzzu amurusu uscirà dal Santuario del SS Crocifisso e scenderà in strada. Sarà un accompagnamento solenne e doloroso a causa dei fatti di cronaca accaduti a Monreale e all’indomani del funerale di Massimo, Salvo e Andrea.

L’itinerario di giorno 3 Maggio, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, sentito l’Arcivescovo e le autorità competenti, per il trasporto del Crocifisso in Cattedrale sarà il seguente: via Umberto I, via Roma, via A. Veneziano, Largo Canale, sosta per un momento di raccoglimento e preghiera davanti la lapide del Capitano Basile, c.so P. Novelli, via Roma, sosta inizio v. B. D’ Acquisto, rientro in Cattedrale per veglia di preghiera. Lo fa sapere la confraternita del SS Crocifisso di Monreale.

Quindi niente banda, niente festa, solo dolore e preghiera.