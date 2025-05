Arrestato Samuel Acquisto, complice di Calvaruso: è al Pagliarelli

Il diciottenne, Samuel Acquisto, amico stretto di Salvatore Calvaruso, già fermato nei giorni scorsi, è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di essere complice nella strage di Monreale. I due giovani, legati da una passione passata per la boxe, documentata da numerose foto sui social media, sono cresciuti nel quartiere Zen di Palermo, un ambiente noto per episodi di risse e furti, come emerge anche dall’inchiesta sulla strage.

Il ruolo di Acquisto nella strage

Acquisto è accusato di aver istigato Calvaruso a sparare colpi di pistola ad altezza d’uomo in una strada affollata da oltre cinquanta persone, mettendo a repentaglio la pubblica incolumità. Secondo gli investigatori, il diciottenne era alla guida del motociclo utilizzato la notte della strage.

Il ritrovamento del motociclo e la consegna di Acquisto

I Carabinieri hanno ritrovato uno dei motocicli coinvolti nella strage di Monreale proprio nel quartiere Zen. Durante gli accertamenti tecnici sul veicolo, Acquisto si è presentato spontaneamente alle autorità, accompagnato dal suo avvocato. Dopo l’interrogatorio, la Procura ha emesso un fermo di indiziato di delitto, eseguito immediatamente dai Carabinieri. Acquisto è attualmente detenuto nel carcere “Pagliarelli” di Palermo.

Le indagini sulle bande giovanili dello Zen

Le indagini sulla strage di Monreale si concentrano anche sulle attività di bande giovanili che operano nel quartiere Zen. Secondo gli inquirenti, questi gruppi, spesso armati, si dedicano a furti di motocicli e batterie di monopattini, soprattutto durante i fine settimana.