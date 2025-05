Commemorato il Capitano Basile ucciso da cosa nostra, Arcidiacono: “Oggi non possiamo stare in silenzio”

Monreale – Sono trascorsi 45 anni dall’assassinio del Capitano Emanuele Basile per mano della mafia, mentre erano in corso i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Monreale non ha mai dimenticato, e non dimentica, il suo sacrificio. Questa mattina una commemorazione.

“Il modo più bello per ricordare il capitano Basile – dice il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono – è menzionando il lavoro che stanno svolgendo in modo incessante i carabinieri. Assicurare i delinquenti alla giustizia ci consentirà di poter riaprire gli occhi dopo questa immane tragedia. L’impegno che stanno profondendo riflettono i valori incarnati da un uomo, il capitano Basile, che ha sacrificato la propria vita in cambio del profumo della libertà. Nonostante lo stato d’animo distrutto non si poteva rimanere in silenzio dinnanzi ad un valoroso servitore dello Stato… silenzio al quale Monreale invece non è stata risparmiata da una parte delle istituzioni”.

“Lo scorso 27 aprile, in un sabato che preparava la festa, questa ferita si è riaperta per la città e la violenza cieca si è portata via tre giovani concittadini. Oggi più che mai abbiamo bisogno dell’esempio, dell’alto senso dello Stato e del coraggio del Capitano, che era consapevole dei rischi che correva ma non indietreggiò davanti alla minaccia della criminalità organizzata. Questa mattina, Monreale ha rinnovato l’omaggio alla sua memoria, abbiamo deposto una corona di alloro davanti alla lapide che ricorda il punto in cui è caduto, sul corso principale, insieme al Comandante Interregionale dei Carabinieri Generale Giovanni Truglio, al prefetto di Palermo Massimo Mariani, ai vertici delle Forze dell’Ordine e della magistratura della provincia di Palermo e ai familiari del Capitano. Particolarmente significativa la presenza di tanti studenti, perché è proprio a loro, ai ragazzi, che dobbiamo trasmettere l’eredità che il Capitano ci ha lasciato”. È quanto dichiarato da Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia e presidente del Consiglio comunale di Monreale, dopo avere partecipato alla cerimonia commemorativa che si è svolta questa mattina a Monreale.