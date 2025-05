Incidente stradale a Monreale: una Lancia Ypsilon si è ribaltata sulla SP 57

Monreale – Un’auto, una Lancia Ypsilon, si è cappottata sulla strada provinciale 57 a Monreale, causando la chiusura temporanea al traffico. L’incidente è avvenuto dopo la cava, in direzione San Martino delle Scale, occupando entrambe le corsie di marcia. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per prestare soccorso e mettere in sicurezza la zona. Il traffico è stato deviato attraverso Piano Geli in entrambe le direzioni.