Strage di Monreale, convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Si riunirá domani, 7 maggio il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Palermo, in seguito alla sparatoria avvenuta a Monreale durante le prime ore del 27 aprile, in cui hanno perso la vita Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, oltre che due persone rimaste ferite.

In seguito al grave fatto di cronaca, è stata organizzata la riunione straordinaria che servirà a pianificare strategie e azioni per tornare a dare tranquillità alla città di Monreale. Al comitato, presieduto dal Prefetto, prenderà parte il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e tutte le altre autorità che si occupano di sicurezza, quali Questore, comandanti di forze di polizia e sindaco metropolitano.

Mentre proseguono le indagini dei carabinieri per l’identificazione degli altri responsabili, Samuel Acquisto, il secondo ragazzo fermato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto delle dichiarazioni spontanee per respingere l’accusa di concorso in strage. Accompagnato dal suo legale, l’avvocato Riccardo Bellotta, l’indagato ha scelto di non rispondere Al Gip. Subito dopo con delle dichiarazioni spontanee, nel corso delle quali né il giudice né i pubblici ministeri hanno potuto fare domande, ha precisato di non avere nulla a che fare con gli omicidi di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo.

Nessun colpo di pistola è stato esploso in sua presenza, né Acquisto avrebbe incitato il secondo assassino non ancora identificato a sparare ad altezza d’uomo come riferiscono alcuni testimoni.