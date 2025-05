“Uno spazio di confronto e dialogo”: domenica assemblea aperta ai giovani monrealesi

In seguito ai tragici eventi che hanno colpito la comunità di Monreale la scorsa settimana e che hanno portato alla prematura scomparsa di tre compaesani, un gruppo di giovani ha deciso di non rimanere inerme e ha deciso di promuovere un momento di confronto collettivo rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze della città. L’iniziativa nasce dall’urgenza di riflettere su quanto accaduto e sulle sue conseguenze emotive, sociali e civili per le nuove generazioni e si tratta di una volontà comune a tantissimi giovani. In questi giorni è emerso sempre più un bisogno di recuperare uno spazio di dialogo, ascolto e appartenenza.

“Ci portiamo dentro tante domande, rabbia e dolore. Ma vogliamo provare a dare un senso a questo smarrimento condiviso: cosa possiamo fare, come giovani, per cambiare le cose?” Questo l’input lanciato dai giovani che hanno deciso di organizzare l’evento.

L’assemblea non ha finalità istituzionali, ma nasce in modo spontaneo da un gruppo di giovani monrealesi che, senza simboli, desiderano costruire un’occasione di scambio, condivisione e proposta. L’incontro vuole offrire ai giovani la possibilità di esprimere ciò che pensano, ciò che sentono e ciò che desiderano cambiare. Un momento libero in cui elaborare insieme il dolore, la rabbia e la confusione, con la consapevolezza che solo il confronto e la partecipazione attiva possono generare un cambiamento reale. Appuntamento fissato a domenica 11 maggio a partire dalle ore 16:00 presso il Circolo Auser di Monreale (Ex mobilificio Mulè, Via Venero 207).

