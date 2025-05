Festa della Mamma all’Ingrassia: una giornata di salute e inclusione

L’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ingrassia di Palermo ha organizzato sabato prossimo 10 maggio, alle ore 10, la “Festa della mamma in ospedale”. L’iniziativa, curata dalla Direttrice del reparto, Laura Giambanco, è rivolta ai bambini nati o che nasceranno nella struttura e alle loro famiglie. Ad ogni mamma sarà regalato, in ricordo della giornata, un piccolo albero della vita in legno.

“Sarà una festa all’insegna della maternità inclusiva e in salute – ha sottolineato Laura Giambanco – ci saranno varie postazioni con la presenza di psicologhe per parlare di baby blues (periodo transitorio di malessere emotivo che molte neo-madri sperimentano nei primi giorni dopo il parto, ndr) e per valutare, attraverso un test rapido, l’eventuale predisposizione, nonché ostetriche per messaggio perineale e la ginnastica in sala travaglio. Sarà anche presente un’associazione di clown therapy”.

Nella stessa mattinata di sabato sarà inaugurato l’infopoint “Gravidanza senza confini” con brochure multilingue e la sala d’attesa dotata di 3 nuovi monitor che informano gli utenti sui servizi offerti dal reparto”.