Il Giro di Sicilia a Monreale, Giangreco precisa: “Soltanto il patrocinio e la visita in Cattedrale”

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’assessore Giangreco, inviata tramite l’addetta stampa del Comune di Monreale, in risposta al comunicato inoltrato dall’ufficio stampa del Giro di Sicilia, in occasione dell’arrivo a Monreale e pubblicato dalla nostra testata.

“In riferimento all’articolo pubblicato in data 12 maggio dalla sua testata on Line Monreale Live recentemente pubblicato, dal titolo “Festa a Monreale, in piazza i bolidi storici del Giro di Sicilia”, desideriamo smentire categoricamente quanto riportato.

Non ci sarà alcuna festa né alcun “rombo di motori” a Monreale in occasione della prevista visita delle auto storiche legate alla “Coppa Panormitan 1904-2025″.

L’evento in programma consiste unicamente in una semplice e rispettosa visita al Duomo di Monreale e si precisa che le 70 auto storiche si fermeranno al parcheggio Torres e gli automobilisti saliranno in rispettoso silenzio al Duomo per una breve visita.

Riteniamo fuorviante e completamente lontano dalla realtà quanto descritto nell’articolo, che travisa la natura pacifica e culturale dell’iniziativa. Ci dispiace constatare la diffusione di notizie infondate che non corrispondono in alcun modo alla verità dei fatti.

Confidiamo in una corretta rettifica da parte della testata giornalistica al fine di ristabilire la veridicità dell’informazione.

“Sono terribilmente amareggiato – ha dichiarato l’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco- per la falsa notizia riportata in questo articolo, nessuna festa, nessun rombo di motori, nessuna gara, nessuna tappa. Soltanto il patrocinio e la visita in Cattedrale. È davvero poco opportuno in questo particolare periodo riportare notizie così distorte e lontane dalla realtà””.

Nota del direttore

Desidero rispondere, come ho già fatto per vie telefoniche all’assessore Giangreco. La testata MonrealeLive si è limitata a pubblicare un comunicato ufficiale inviato dall’addetta stampa dell’organizzazione del Giro di Sicilia e pubblicato tale e quale. Non accettiamo quindi l’accusa di pubblicare “false notizie” o “notizie infondate” così come dichiarato da Giangreco. Per dovere di cronaca, specifichiamo anche che il “patrocinio” è a titolo oneroso come da delibera di giunta del giorno 8 maggio. Ecco il link alla delibera.

Gaetano Ferraro