Allerta meteo arancione in Sicilia: previste piogge intense e temporali

La Sicilia si prepara ad affrontare una giornata di forte maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile regionale, sotto la guida di Salvo Cocina, ha emesso un avviso di allerta meteorologica di colore arancione che interesserà l’intera isola nella giornata di domani, giovedì 15 maggio 2025. L’avviso è stato trasmesso ai sindaci di tutti i comuni siciliani, invitandoli ad attivare le procedure di prevenzione e monitoraggio del territorio.

Allerta meteo arancione, precipitazioni diffuse e intense su tutta l’isola

Il bollettino meteo preannuncia condizioni meteorologiche avverse a partire dalle prime ore del mattino di giovedì 15 maggio, con fenomeni che persisteranno per le successive 24-36 ore. Sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale. I quantitativi di pioggia cumulati potrebbero risultare moderati, con picchi localmente elevati, in particolare sui settori occidentali, meridionali e nord-orientali della regione. La Protezione Civile sottolinea come i fenomeni temporaleschi potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, creando potenziali criticità.

Fenomeni accessori e invito alla massima prudenza

Le manifestazioni temporalesche previste potrebbero essere caratterizzate da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Le autorità raccomandano la massima prudenza, specialmente nelle aree notoriamente soggette ad allagamenti, in quelle classificate ad alto rischio idrogeologico e in prossimità di corsi d’acqua, torrenti e fiumi, il cui livello potrebbe innalzarsi rapidamente. Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti responsabili per la propria sicurezza.

Situazione dei mari e temperature

L’allerta meteo coinvolge anche le zone costiere. Per quanto concerne lo stato dei mari, il bollettino della Protezione Civile segnala condizioni di mare molto mosso per lo Stretto di Sicilia e per il Mar Ionio meridionale. Anche il Tirreno meridionale tenderà a diventare molto mosso nel corso della giornata. Sul fronte dei venti, al di là delle raffiche associate ai temporali, non sono segnalati fenomeni di particolare rilievo. Le temperature massime sull’isola si attesteranno intorno ai 19-20 gradi Celsius, valori relativamente contenuti per il periodo.